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ГлавнаяРешенияIP-телефония + CRM

IP-телефония и CRM-система – всё под контролем!

2 эффективных инструмента автоматизации отдела продаж в рамках одного внедрения

Что мы предлагаем?

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IP-телефония на платформе Asterisk

IP-телефония – не просто «средство связи», но и умный помощник компании, который содержит в себе множество возможностей: от записи разговоров до интеграции со сторонними сервисами.

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CRM-система SalesMan

Система управления отделом продаж, которая помогает повышать эффективность, контролировать работу менеджеров и выполняет множество других полезных функций.

Всего за 65000 рублей, с оборудованием, комплектом лицензий и настройкой.

Предложение "CRM + IP-телефония" действует только до 31 марта

Все остальное время действуют наши классические предложения:

Что входит в проект?

  • /01

    Профессиональное внедрение IP-телефонии

  • /02

    Лицензии SalesMan CRM на всех сотрудников отдела продаж

  • /03

    Установка и базовая настройка Salesman CRM

  • /04

    Интеграция с IP-телефонии и CRM-системы

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SalesMan CRM -

коммерческий продукт, который развивается более 10 лет. Стоимость лицензии на одного пользователя составляет 6 900 рублей. Так как SalesMan входит в группу компаний Вокс Линк, мы можем своим клиентам на внедрение Asterisk предоставлять лицензии бесплатно.

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Давно выбираете CRM-систему, но до сих пор ведете клиентов в тетрадке?

IP-АТС + CRM для тех, кто еще не определился с выбором

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Выбор CRM-системы довольно сложен, требует много времени и ресурсов. На рынке – десятки предложений и нет гарантии, что ваша компания сможет «подружиться» с новой системой. Мы поможем получить опыт работы с CRM и сделать правильный выбор.

IP-АТС + CRM для тех, кто выбрал какую-то CRM-систему, но до сих пор её не внедрил

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Выбор уже сделан, но почему-то до покупки еще не дошло? Кажется, и вариант хороший, и цена привлекательная и написано, что функционал «огонь», но есть сомнения? Мы предоставим CRM-систему бесплатно. Отличный способ попробовать этот инструмент в деле и отбросить сомнения.

3 важных детали:

IP-телефония - профессионально

Мы успешно занимаемся внедрением IP-телефонии уже более 8 лет. За это время было выполнено более 800 проектов. Квалифицированные специалисты Voxlink осуществят качественное внедрение, помогут сократить расходы на связь и обеспечат вас надёжной системой телефонии.

CRM - бесплатно

В рамках проекта вы бесплатно получаете лицензию SalesMan CRM для всех сотрудников отдела продаж, а также её интеграцию с IP-телефонией.

Внедрение 2-х инструментов от одной компании

Комплексное внедрение IP-телефонии и установка с базовой настройкой CRM-системы

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В составе нашего решения -

CRM система SalesMan

Использование SalesMan позволяет:

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    Повышать уровень продаж

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    Контролировать работу менеджеров

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    Оптимизировать бизнес-процессы компании

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    Быстро получать информацию о клиентах и сделках, удобно работать с ней

  • list_5

    Работать с CRM везде, где есть интернет

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Необходимый для Вашей компании комплект лицензий для CRM - бесплатно!

CRM-система может не сразу «прижиться» в компании, а коммерческие продукты могут иметь очень высокую стоимость. Мы предоставляем возможность получить CRM бесплатно. Это позволит ознакомиться с базовыми возможностями, понять принципы работы и не потратить на несколько сотен тысяч рублей впустую. Вы получаете «взрослую» CRM со всеми возможностями серьезных коммерческих решений бесплатно.

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«Коробочный вариант установки»

Коробочный вариантСистема устанавливается на ваш сервер

Плюсы

  • Размещение всех данных внутри компании
  • Позволяет осуществлять полный контроль над данными CRM и реализовывать нестандартный функционал.
  • Подключение к Интернету не обязательно
  • В любой момент можно перенести сервер в локальную сеть и обратно
  • Легко обезопасить информацию при смене менеджера.

Особенности

  • Процесс установки более сложен, но мы берем его на себя
  • Может понадобиться специалист, который администрирует сервер с CRM (делает бэкапы, следит за доступностью и так далее; с этим справится любой сисадмин)

Что умеет SalesMan?

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Работа с профилями клиентов

В SalesMan предусмотрен специальный модуль, который позволяет анализировать расширенную информацию о клиенте в одном месте, а также осуществлять фильтрацию и сортировку базы клиентов по тем или иным параметрам. Это позволяет быстро передавать клиентов от сотрудника к сотруднику и получать полную информацию о том, как выстраивалось взаимодействия вашего клиента и компании ранее.

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Почтовый клиент внутри CRM

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Работа с документами

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Более 50 отчётов в Аналитике

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Отслеживание здоровья сделок

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Установка планов продаж

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Управление сделками

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Расчёт зарплаты менеджеров

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Центр исходящих звонков

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Колл-трекинг

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Почтовый клиент с полным функционалом уже встроен в систему. Общайтесь с клиентами прямо в CRM. Вся переписка сразу попадёт в карточку сделки.

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Любой документ из шаблона можно создать в несколько кликов! Реквизиты клиента подставятся автоматически, также на документ будет нанесено факсемиле. Скачивайте документы к себе на компьютер или отправляйте их клиентам прямо из CRM.

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В систему заложено большое количество отчётов: продажи, выполнение планов, маркетинг, движение денежных средств и многие другие. При необходимости по вашему техническому заданию наши специалисты разработают персональные формы отчётов *.* Разработка персональных форм отчётов является платной услугой.

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Специальный модуль «Здоровье сделок» автоматически следит за сделками. Нездоровые сделки (по которым просрочены даты оплаты, поставки, какие-то контрольные точки и так далее) не останутся без внимания.

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Назначайте каждому менеджеру персональный план продаж и контролируйте его ежедневно. Менеджер видит выполнение своего плана по системе «светофор». Если план находится в красной зоне – он не выполнен к нужной дате, если подсвечен зеленым – всё идёт хорошо.

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Проводите клиента по всем этапам сделки – от первого звонка до оплаты и закрытия сделки. Назначайте напоминания, контрольные точки и используйте другие механизмы повышения продаж.

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CRM-система может самостоятельно рассчитывать заработную плату сотрудников, исходя из показателей их работы*.* Для корректной работы модуля «Расчёт зарплат» может потребоваться его персональная доработка.

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Если вам требуется осуществление холодных звонков или обзвон базы клиентов для её актуализации, то данный модуль существенно облегчит эти процессы. Он содержит в себе скрипт разговора, статистику по успешным или отказным клиентам, перечень клиентов на обзвон и многое другое.

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Данная возможность позволяет отслеживать, какие рекламные каналы действительно работают и «приводят» клиентов. За счёт того, что данные звонка привязывются к сделке, можно увидеть, какую прибыль приносит каждый рекламный канал.

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CRM, интегрированная с Мессенджерами и социальными сетями

Мы поддерживаем: Telegram, Viber, Vk.com, Facebook Messenger и Whatsapp

Возможности:

  • Получение сообщений Посетителей и отправка ответов через единый интерфейс плагина;
  • Мгновенная доставка сообщений и вложений (фотографий и документов);
  • Возможность ведения диалога совместно с коллегами, передача диалога другому сотруднику;
  • Привязка нового Посетителя к Клиенту и отображение диалогов в карточке Клиента/Контакта.

Исходящие обзвоны по клиентской базе

Создайте собственный отдел телемаркетинга. Модуль "Центр Исходящих Звонков" назначает операторам задания на обзвон и контролирует их выполнение.

Все данные по клиенту отображаются и фиксируются в едином окне.

Возможности:

  • Создание скриптов продаж или интеграция с HyperScript
  • Автоматическое формирование очереди звонков
  • Импорт контактов из Excel или из самой CRM
  • Подробная статистика и аналитика по всем звонкам
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Внедрение IP-телефонии
и CRM: подробности

В рамках проекта вы получаете:

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Сервер с гарантией 10 лет

Качественный сервер – залог успешной работы вашей IP-АТС. Мы подбираем надёжное решение, которое позволит вам не знать проблем на протяжении минимум десяти лет.

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Бесплатное голосовое приветствие

Первое, что слышит клиент, который обращается в вашу компанию по телефону – голосовое приветствие. Профессиональная запись поможет расположить клиента на нужный лад и произвести хорошее впечатление. Текст размером до 80 слов мы запишем на студийном оборудовании бесплатно в рамках проекта. Вы сможете выбрать из нескольких голосов и интонаций.

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Безопасный дистрибутив VoxDistro

Программное обеспечение – не менее важный элемент вашей новой IP-АТС. Дистрибутивов с Asterisk много. Но наш – проверен временем, сотнями клиентов и множеством специалиствов.

  • Разрабатывается с 2011 года и постоянно совершенствуется, чтобы обеспечить высочайший уровень надёжности
  • Рассчитан на бесперебойную работу сервера в течение многих лет и миллионов звонков
  • Оптимизирован для быстрой и простой установки
  • Позволяет инженерам Voxlink быстро подключиться к вашей АТС и провести все необходимые работы, если это понадобится
  • Обладает возможностями по быстрой настройке IP-телефонов
  • Помогает находить и устранять проблемы в IP-телефонии
  • Полностью русифицирован и содержит полную русскую документацию
  • Содержит в себе множество средств защиты от хакерских атак и утечек данных
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Телефонная книга CallMetrix/ 04

Это удобное и понятное решение для вашей IP-АТС, которое устанавливается бесплатно и позволяет отслеживать актуальные статусы коллег и совершать звонки по 1 клику даже на сотовый.

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CRM-система/ 05

Удобный управленческий инструмент SalesMan CRM уже будет включён в проект и интегрирован с вашей IP-АТС на базе Asterisk. Мы бесплатно обеспечим вас лицензиями на всех сотрудников отдела продаж.

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Полная техническая поддержка на 1 месяц

IP-АТС – новый элемент в вашей компании и чтобы он стал хорошим помощником в работе, требуется в время. 30 дней как правило достаточно, чтобы IP-АТС была полностью введена в эксплуатацию и принимала участие в основных бизнес-процессах.

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Пожизненная техническая поддержка

Оставлять IP-АТС без поддержки вовсе - нельзя. Поэтому по истечение 30 дней полной поддержки мы предоставляем пожизненную техподдержку лимитом один нормо-час в месяц.

Алгоритм работы

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Предпроектный аудит IT-инфраструктуры

В рамках аудита исследуется IT-инфраструктура компании, определяются её особенности, в соответствии с которыми и будет выстраиваться стратегия внедрения IP-АТС и CRM.

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Проектирование систем

Грамотное проектирование IP-АТС позволяет избежать проблем в будущем. Мы составим план проекта так, чтобы обеспечить максимальную надёжность и удобство использования.

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Реализация проекта по IP-телефонии и запуск новой IP-АТС

Важно, чтобы реализацией проекта занимались квалифицированные специалисты. У нас в штате есть инженеры, выполнившие несколько сотен проектов. Ваша IP-АТС в надежных руках!

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Доставка оборудования

Мы доставим оборудование бесплатно в пределах МКАД. Если вы находитесь не в Москве, доставка обсуждается индивидуально и осуществляется надёжной транспортной компанией.

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Согласование технического задания и заключение договора

Составив план проекта, мы ознакомим вас с ним, согласуем все важные нюансы и подпишем договор.

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Установка CRM и её интеграция c IP-АТС

Внедрение CRM требует внимания и опыта. Мы подскажем секреты настройки, поделимся опытом и выполним установку, базовую настройку и интеграцию с IP-АТС.

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Полная поддержка в течение 30 дней

Мы избавляем вас от технических проблем с системами на начальном этапе, когда компания еще не привыкла к новшествам. Специцалист Voxlink будет постоянно на связи и при необходимости подскажет решение проблемы.

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Пожизненная поддержка (1 час в месяц, пока существует АТС)

03

Интеграция CRM
и IP-телефонии

возможности

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Звонки по клику/ 01

Интеграция CRM и IP-телефонии позволяет совершать вызовы прямо из CRM. Набор номера займет не более 2-х секунд и ровно 1 клик мыши! Никаких долгих поисков номеров, ручного набора и опечаток.

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Контроль пропущенных звонков/ 02

Все вызовы собираются в едином журнале. Вы всегда сможете увидеть количество принятых, исходящих или пропущенных звонков. Этот инструмент также позволяет контролировать работу менеджеров.

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Прослушивание звонков/ 03

Интеграция позволяет использовать и хранить все звонки прямо в CRM. Записи о звонках автоматически вносятся в историю и прикрепляются к карточке организации или клиента. Руководитель сможет проверить качество обслуживания, а менеджер – освежить в голове детали разговора.

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Всплывающая карточка клиента/ 04

Когда вам поступает входящий звонок, CRM-система показывает уведомление и может в автоматическом режиме открывать карточку клиента. Это позволит не пропустить вызов и сразу понять: кто обращается, как ранее выстраивалось взаимодействие компании и звонящего.

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Звонок на ответственного менеджера/ 05

Входящий вызов от клиента автоматически переведется на закрепленного за ним сотрудника. Клиенты, благодаря данной функции не будут тратить лишнее время на просьбы о соединении с необходимым специалистом, выбор в голосовом меню или добор внутреннего номера.

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Чаты с клиентами/ 06

Общаться с клиентами можно прямо из CRM. Это сделает работу менеджера более комфортной, так как ему не придётся переключаться между несколькими системами.

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Хотите, чтобы IP-телефония и CRM работали в тандеме и облегчили ваши повседневные задачи? Наши специалисты расскажут, как это сделать!

04

Стоимость внедрения
IP-телефонии и CRM

Наши готовые решения

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Малый бизнес

(до 20 человек с возмоностью роста)

65 000 руб.

Стоимость всех работ, сервера и прямого московского номера

  • Сервер с гарантией 10 лет
  • Дистрибутив VoxDistro 20
  • До 20 внутренних абонентов
  • Интеграция и пакет из 5 лицензий на CRM систему SalesMan
  • Профессиональное голосовое приветствие (до 80 слов)
  • Многоканальный номер в коде 499
  • Обучение IT специалиста
  • Инструкции и документация на проект
  • Месяц полной бесплатной поддержки после внедрения
  • Все функции доступны сразу из коробки
  • Отсутствие ежемесячных платежей
подробнее
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Средний бизнес

(от 50 человек с перспективой роста)

95 000 руб.

Стоимость всех работ и прямого московского номера

  • Дистрибутив VoxDistro 20
  • От 20 до 50 внутренних абонентов
  • Подключение до 2 удаленных офисов и филиалов
  • Интеграция и пакет из 10 лицензий на CRM систему SalesMan
  • Профессиональное голосовое приветствие (до 120 слов)
  • Многоканальный номер в коде 495
  • Свобода от лицензий на абонентов и функционал
  • Корпоративная телефонная книга
  • Обучение IT отдела
  • Инструкции и документация
  • Месяц полной бесплатной поддержки после внедрения
подробнее
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Крупный бизнес

(от 50 человек с большими амбициями)

on 135 000 руб.

Стоимость всех работ и прямого московского номера

  • Дистрибутив VoxDistro 20
  • От 50 внутренних абонентов
  • Подключение до 5 удаленных офисов и филиалов
  • Интеграция и пакет из 15 лицензий на CRM систему SalesMan
  • Профессиональное голосовое приветствие (до 160 слов)
  • Многоканальный номер в коде 495
  • Корпоративная телефонная книга
  • Модуль автоматического сбора и управления конференциями
  • Обучение IT отдела
  • Инструкции и документация
  • Месяц полной бесплатной поддержки после внедрения
подробнее
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Крупный бизнес

(от 50 человек с большими амбициями)

on 135 000 руб.

Стоимость всех работ и прямого московского номера

  • Дистрибутив VoxDistro 20
  • От 50 внутренних абонентов
  • Подключение до 5 удаленных офисов и филиалов
  • Интеграция и пакет из 15 лицензий на CRM систему SalesMan
  • Профессиональное голосовое приветствие (до 160 слов)
  • Многоканальный номер в коде 495
  • Корпоративная телефонная книга
  • Модуль автоматического сбора и управления конференциями
  • Обучение IT отдела
  • Инструкции и документация
  • Месяц полной бесплатной поддержки после внедрения
подробнее

Почему CRM-система бесплатная?

SalesMan CRM – дочерняя компания Voxlink.
Клиенту всегда приятно получить дополнительный полезный инструмент. Объединив усилия, мы решили предоставлять такую возможность.

Внедрение CRM-системы или её Настройка?

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В рамках данного предложения мы проводим бесплатную настройку Вашей CRM-системы SalesMan CRM.

Это включает в себя установку на сервер, создание учетных записей, интеграцию с CRM, базовое обучение (1 час). Далее предполагается, что внедрением системы займется сам Клиент, либо делегирует это специалистам.

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В качестве специалистов по внедрению мы рекомендуем команду SalesMan: лучше них мало кто разбирается в решении.

Внедрение - это комплексный и длительный процесс, к которому нужно подходить очень ответственно и основательно. Невозможно его пройти успешно до конца, если Ваш Отдел Продаж не готов к череде изменений в своей работе. Процесс внедрения мы согласуем с Вами и закрепляем Договором.

Продвинутое внедрение

  • Пакет «Экспресс»

    Бюджетный вариант внедрения, который позволит в кратчайшие сроки и с оптимальным бюджетом перейти от таблиц в Excel к централизованной клиентской базе.

  • Пакет «Оптима»

    Расширенный вариант внедрения, позволяющий не только перейти от работы в Excel в единую базу, но и автоматизировать бизнес-процессы в компании, а также учесть отраслевую специфику.

  • Пакет «Корпоративный»

    Комплексный вариант внедрения, позволяющий не только перейти от работы в Excel в единую базу, но и автоматизировать бизнес-процессы в компании, а также учесть отраслевую специфику и интеграцию с сервисами IP-телефонии и 1С.

Состав решения

1. Настройка сервера и установка CRM

Развертывание OC Linux, установка и настройка Web-сервера, установка необходимых модулей PHP, проброс портов, установка CRM-системы

  • Добавление пользователей и настройка пользовательских прав
  • Настройка структуры компании, отделов, офисов
  • Настройка бренда – логотипы, печати и подписи для счетов
  • Настройка справочников клиентов (отрасли, территории, типы клиентов)
  • Настройка состава модулей (включение необходимых)
  • Настройка документов (типы, шаблоны по типам)
  • Настройка форм для Клиентов, Контактов, Сделок (Заказов)
  • Настройка этапов воронки продаж
  • Импорт базы клиентов, контактов (записи должны быть структурированы, т.е. информация разнесена по отдельным ячейкам)
  • Разработка шаблонов писем для E-mail
  • Разработка отчётов по техническому заданию Заказчика
  • 2. Базовая настройка CRM
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  • Базовая настройка
  • Базовая настройка
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  • до 2000 записей
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  • 2. Расширенная настройка CRM
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  • Тонкая настройка дополнительных модулей (Контрольные точки, Профиль)
  • Разработка шаблонов документов (договоры, соглашения, акты, КП и пр.) до 5 штук
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  • до 10 000
  • до 3 штук
  • до 3-х отчётов
  • 3. Комплексная настройка CRM
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  • Базовая + тонкая настройка
  • Разработка шаблонов документов (договоры, соглашения, акты, КП и пр.) до 5 штук
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  • до 20000 записей
  • до 5 штук
  • до 5 отчетов
Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM

Интеграция

  • Базовая интеграция

    Подключение внешнего почтового сервера для отправки уведомлений

    Подключение почтовых ящиков сотрудников

    Подключение почтовых ящиков для сбора заявок

  • Интеграция «Оптима»

    Базовая интеграция

    Настройка подключения к сервису рассылок (поддерживаемому CRM)

    Настройка интеграции с IP-телефонией (Asterisk, Mango Office)

    Настройка интеграции с одним сайтом (отправка заявок с сайта с автоматическим созданием записей Клиентов, Контактов, Сделок и распределением по сотрудникам)

  • «Корпоративная» интеграция

    Интеграция «Оптима» + развертывание и базовая настройка сервера телефонии (Asterisk), интеграция с CRM

Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM

Автоматизация процессов

  • Нет автоматизации процессов

  • Автоматизация до 3-х процессов по желанию

  • Автоматизация до 10 процессов по желанию

Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM

Например

  • Автоматическое создание напоминаний;
  • Автоматическое изменение Типа отношений;
  • Автоматическая отправка данных во внешние системы;
  • Автоматическая смена этапа сделки при добавлении активности определенного типа.

4. Обучение сотрудников

  • Администратор CRM – в результате сотрудник получит представление о настройке системы и в дальнейшем сможет осуществлять тонкую настройку самостоятельно.
  • Руководитель – в результате обучения руководитель будет иметь четкое представление о возможностях по контролю работы сотрудников и отдела продаж в целом, научится пользоваться аналитическими отчетами.
  • Менеджер продаж – в результате сотрудник будет знать, как добавлять клиентов в систему, как создавать сделки, выставлять счета, добавлять напоминания и в целом фиксировать свою работу в CRM
  • Дополнительно:
  • 2 часа
  • 2 часа
  • групповое, 4 часа
  • -
  • 2 часа
  • 4 часа
  • групповое, 6 часа
  • -
  • 3 часа
  • 6 часа
  • групповое, 6 часа

  • Доступ к системе онлайн обучения основам работы с CRM

    Проверка полученных знаний тестированием с выдачей сертификата в электронном виде

Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM

5. Поддержка

  • Консультационная поддержка руководителей по вопросам работы с системой, её тонкой настройке с момента подписания актов.
  • в течение 2-х месяцев
  • в течение 3-х месяцев
  • в течение 6 месяцев
Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM

Сроки

  • 15 дней

  • от 1 месяца работы

  • от 2 до 6 месяцев (поэтапная реализация)

Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM

Стоимость

  • 149 000 рублей

  • 179 000 рублей

  • от 299 000 рублей

Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM

Выгоды от пакета

  • Подходит для большинства малых и средних компаний

  • Подходит для компаний, имеющих свою специфику процессов

  • Подходит для компаний, имеющих сложные процессы в отделе продаж

  • Фиксированная стоимость, объём и сроки внедрения

  • Доступная цена и короткие сроки внедрения, понятный объем услуг

  • Комплексный пакет услуг, гарантирующий возврат инвестиций

Опции, входящие в пакеты комплексного внедрения CRM
  • Гарантированный ожидаемый результат
  • Наш специалист подробно расскажет про систему и как её использовать именно в вашей компании, а поддержка от разработчика поможет в сложных вопросах работы.

Сравнение решений

  • Простота интеграции

  • Функциональность

  • Безопасность данных

  • Техническая поддержка

  • IP-телефония на Asterisk + SalesMan CRM

  • Для правильной работы интеграции требуется помощь специалиста, но вы точно будете знать к кому обратиться и что система будет работать как планировалось.

  • Базовые функции примерно равны у обеих систем. Но с «облачной IP-АТС» можно забыть о персональных доработках под ваш бизнес.

  • Все данные телефонии и CRM находятся в офисе вашей компании, просто так получить доступ к ним не получится ни у хакеров, ни у спецслужб.

  • Поддержка занимается решением реальных проблем и работает совместно со специалистами по сетям, CRM и другими. Инженеры решают проблему независимо от того, на чьей стороне она возникла.

  • «Облачная телефония» + CRM от именитого бренда

  • Интеграцию с некоторыми CRM можно сделать самостоятельно через Web-интерфейс, но в процессе можно «наломать дров».

  • Базовые функции примерно равны у обеих систем. Но с «облачной IP-АТС» можно забыть о персональных доработках под ваш бизнес.

  • Данные компании находятся в ведении провайдера и могут как «утечь» на сторону, так и быть переданы спецслужбам по первому требованию.

  • Поддержка не решает проблемы с вашей стороны, она просто следит за работой и доступностью своего сервиса. Например, слышимость только с одной стороны вам придётся устранять своими силами.

Калькулятор затрат

  • Внедрение телефонии на 20 абонентов

  • Сервер

  • Плата за абонентов

  • CRM-лицензии на 10 человек

  • Интеграция CRM и IP-телефонии

  • Комплексное профессиональное внедрение IP-телефонии

  • 65 000 рублей

  • 0 рублей

    (включен в проект, гарантия 10 лет)

  • 0 рублей

    (на старте и навсегда)

  • 0 рублей

    (лицензии без ограничения срока действия)

  • 0 рублей

    (будет выполнена в рамках проекта)

  • 0 рублей

    (включено в стоиомость)

  • 11 780 рублей в месяц

    (усредненная стоимость за 20 абонентов и основной функционал)

  • 0 рублей
    (не требуется, размещение в облаке)

  • 589 рублей в месяц

    20 абонентов уже включены в стоимость в нашем примере)

  • 9 990 в месяц

    (990 рублей в месяц на сотрудника)

  • Включена в абонентскую плату по телефонии

  • Не выполняется или оплачивается отдельно

  • Затраты через год использования

  • Затраты через 2 года использования

  • Итого, через год, два или пять лет использования ваши затраты составят

    65 000 рублей

  • Нет дополнительных расходов

  • Аренда ВАТС в течение года = 141 360 руб.

    Аренда CRM в течение года = 118 800 руб.

    Итого за первый год

    ВАТС + CRM за год = 260 160 руб.

  • Итого за два года:

    ВАТС + CRM = 260 160*2 = 520 320 руб.

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Очевидно, что внедрение собственной IP-АТС на базе Asterisk, включая пакет лицензий на CRM систему SalesMan, только кажется более весомой инвестицией по сравнению с арендой популярных виртуальной АТС и CRM.

На практике через полгода владения сумма вложенных средств сравнится с арендной платой, а значит Asterisk с SalesMan начнут зарабатывать для вашей компании деньги, а связка ВАТС и CRM останется пунктом в операционных расходах.

Заинтересованы предложением, в котором качественное внедрение телефонии, CRM система, их интеграция обходятся без регулярных вложений?

Тогда свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 989-85-33 или просто оставьте свои контакты, наш специалист сам свяжется с вами.

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