IP-телефония и CRM-система – всё под контролем!

Очевидно, что внедрение собственной IP-АТС на базе Asterisk, включая пакет лицензий на CRM систему SalesMan, только кажется более весомой инвестицией по сравнению с арендой популярных виртуальной АТС и CRM.

На практике через полгода владения сумма вложенных средств сравнится с арендной платой, а значит Asterisk с SalesMan начнут зарабатывать для вашей компании деньги, а связка ВАТС и CRM останется пунктом в операционных расходах.