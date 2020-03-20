IP-телефония и CRM-система – всё под контролем!

IP-телефония на базе Asterisk
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Решаем Ваши бизнес-задачи с помощью IT-технологий. Знаем, как сделать лучше, быстрее и дешевле. Наш опыт – на службе Вашего бизнеса.
Не все герои носят плащи. Сотни техических статей, написанных инженерами нашей компании. Делимся опытом и своими знаниями со всем сообществом.
Сотни функций и возможностей Asterisk помогут вывести коммуникации в Вашей компании на принципиально новый уровень. Технические ограничения – фантазия Заказчика.
Вы платите за систему, которая будет полностью соответствовать Вашим ожиданиям, требованиям и будет драйвером роста Вашего бизнеса
Идти в ногу со временем или оставаться на старых технологиях? Такой вопрос не стоит перед нашими клиентами. Решаем самые смелые задачи для Колл-Центров. Строим с нуля или работаем с существующими.
Поместите свой бизнес в эпицентр продаж. Интеграция IP-телефонии и CRM даст новый и мощный импульс Вашему Отделу Продаж и выведет компанию на три шага впереди конкурентов.
Подбираем для клиентов такие тарифы, которые ему редко получится найти на рынке самостоятельно. Работаем с 100+ операторов связи в интересах клиента.
Разработки, созданные нашей командой под запросы клиентов. Не отказывайтесь от инноваций. Мы поможем идти с ногу со временем.
Умные всю жизнь учатся, а остальные всегда все и так знают. Мы проводим обучение более 8 лет и выпустили более 1000 специалистов по Asterisk и Mikrotik. Проводим ежегодную конференцию Asterisk.
Купить наш опыт дешевле, чем набивать свои шишки. Мы реализовали более 800 проектов и накопили экспертизу для того, чтобы идеально выполнить Ваш проект.
Правильный выбор оборудования позволяет сэкономить от 20 до 50% бюджета телефонии. Мы предельно внимательно подойдем к выбору «железа» в Ваш проект.
Наши цены доступны не только для Москвы, но и для регионов. А вложения в нашу экспертизу обычно окупаются за несколько месяцев.
Работаем с 2011 года. Собрали отличную команду реальных фанатов своего дела. Подходим к работе с душой и ответственностью.
IP-телефония – не просто «средство связи», но и умный помощник компании, который содержит в себе множество возможностей: от записи разговоров до интеграции со сторонними сервисами.
Система управления отделом продаж, которая помогает повышать эффективность, контролировать работу менеджеров и выполняет множество других полезных функций.
Всего за 65000 рублей, с оборудованием, комплектом лицензий и настройкой.
Все остальное время действуют наши классические предложения:
Профессиональное внедрение IP-телефонии
Лицензии SalesMan CRM на всех сотрудников отдела продаж
Установка и базовая настройка Salesman CRM
Интеграция с IP-телефонии и CRM-системы
коммерческий продукт, который развивается более 10 лет. Стоимость лицензии на одного пользователя составляет 6 900 рублей. Так как SalesMan входит в группу компаний Вокс Линк, мы можем своим клиентам на внедрение Asterisk предоставлять лицензии бесплатно.
Выбор CRM-системы довольно сложен, требует много времени и ресурсов. На рынке – десятки предложений и нет гарантии, что ваша компания сможет «подружиться» с новой системой. Мы поможем получить опыт работы с CRM и сделать правильный выбор.
Выбор уже сделан, но почему-то до покупки еще не дошло? Кажется, и вариант хороший, и цена привлекательная и написано, что функционал «огонь», но есть сомнения? Мы предоставим CRM-систему бесплатно. Отличный способ попробовать этот инструмент в деле и отбросить сомнения.
Мы успешно занимаемся внедрением IP-телефонии уже более 8 лет. За это время было выполнено более 800 проектов. Квалифицированные специалисты Voxlink осуществят качественное внедрение, помогут сократить расходы на связь и обеспечат вас надёжной системой телефонии.
В рамках проекта вы бесплатно получаете лицензию SalesMan CRM для всех сотрудников отдела продаж, а также её интеграцию с IP-телефонией.
Комплексное внедрение IP-телефонии и установка с базовой настройкой CRM-системы
Повышать уровень продаж
Контролировать работу менеджеров
Оптимизировать бизнес-процессы компании
Быстро получать информацию о клиентах и сделках, удобно работать с ней
Работать с CRM везде, где есть интернет
CRM-система может не сразу «прижиться» в компании, а коммерческие продукты могут иметь очень высокую стоимость. Мы предоставляем возможность получить CRM бесплатно. Это позволит ознакомиться с базовыми возможностями, понять принципы работы и не потратить на несколько сотен тысяч рублей впустую. Вы получаете «взрослую» CRM со всеми возможностями серьезных коммерческих решений бесплатно.
В SalesMan предусмотрен специальный модуль, который позволяет анализировать расширенную информацию о клиенте в одном месте, а также осуществлять фильтрацию и сортировку базы клиентов по тем или иным параметрам. Это позволяет быстро передавать клиентов от сотрудника к сотруднику и получать полную информацию о том, как выстраивалось взаимодействия вашего клиента и компании ранее.
Почтовый клиент внутри CRM
Работа с документами
Более 50 отчётов в Аналитике
Отслеживание здоровья сделок
Установка планов продаж
Управление сделками
Расчёт зарплаты менеджеров
Центр исходящих звонков
Колл-трекинг
Почтовый клиент с полным функционалом уже встроен в систему. Общайтесь с клиентами прямо в CRM. Вся переписка сразу попадёт в карточку сделки.
Любой документ из шаблона можно создать в несколько кликов! Реквизиты клиента подставятся автоматически, также на документ будет нанесено факсемиле. Скачивайте документы к себе на компьютер или отправляйте их клиентам прямо из CRM.
В систему заложено большое количество отчётов: продажи, выполнение планов, маркетинг, движение денежных средств и многие другие. При необходимости по вашему техническому заданию наши специалисты разработают персональные формы отчётов *.* Разработка персональных форм отчётов является платной услугой.
Специальный модуль «Здоровье сделок» автоматически следит за сделками. Нездоровые сделки (по которым просрочены даты оплаты, поставки, какие-то контрольные точки и так далее) не останутся без внимания.
Назначайте каждому менеджеру персональный план продаж и контролируйте его ежедневно. Менеджер видит выполнение своего плана по системе «светофор». Если план находится в красной зоне – он не выполнен к нужной дате, если подсвечен зеленым – всё идёт хорошо.
Проводите клиента по всем этапам сделки – от первого звонка до оплаты и закрытия сделки. Назначайте напоминания, контрольные точки и используйте другие механизмы повышения продаж.
CRM-система может самостоятельно рассчитывать заработную плату сотрудников, исходя из показателей их работы*.* Для корректной работы модуля «Расчёт зарплат» может потребоваться его персональная доработка.
Если вам требуется осуществление холодных звонков или обзвон базы клиентов для её актуализации, то данный модуль существенно облегчит эти процессы. Он содержит в себе скрипт разговора, статистику по успешным или отказным клиентам, перечень клиентов на обзвон и многое другое.
Данная возможность позволяет отслеживать, какие рекламные каналы действительно работают и «приводят» клиентов. За счёт того, что данные звонка привязывются к сделке, можно увидеть, какую прибыль приносит каждый рекламный канал.
Создайте собственный отдел телемаркетинга. Модуль "Центр Исходящих Звонков" назначает операторам задания на обзвон и контролирует их выполнение.
Качественный сервер – залог успешной работы вашей IP-АТС. Мы подбираем надёжное решение, которое позволит вам не знать проблем на протяжении минимум десяти лет./ 03
Первое, что слышит клиент, который обращается в вашу компанию по телефону – голосовое приветствие. Профессиональная запись поможет расположить клиента на нужный лад и произвести хорошее впечатление. Текст размером до 80 слов мы запишем на студийном оборудовании бесплатно в рамках проекта. Вы сможете выбрать из нескольких голосов и интонаций.
Программное обеспечение – не менее важный элемент вашей новой IP-АТС. Дистрибутивов с Asterisk много. Но наш – проверен временем, сотнями клиентов и множеством специалиствов.
Это удобное и понятное решение для вашей IP-АТС, которое устанавливается бесплатно и позволяет отслеживать актуальные статусы коллег и совершать звонки по 1 клику даже на сотовый.
Удобный управленческий инструмент SalesMan CRM уже будет включён в проект и интегрирован с вашей IP-АТС на базе Asterisk. Мы бесплатно обеспечим вас лицензиями на всех сотрудников отдела продаж.
IP-АТС – новый элемент в вашей компании и чтобы он стал хорошим помощником в работе, требуется в время. 30 дней как правило достаточно, чтобы IP-АТС была полностью введена в эксплуатацию и принимала участие в основных бизнес-процессах.
Оставлять IP-АТС без поддержки вовсе - нельзя. Поэтому по истечение 30 дней полной поддержки мы предоставляем пожизненную техподдержку лимитом один нормо-час в месяц.
В рамках аудита исследуется IT-инфраструктура компании, определяются её особенности, в соответствии с которыми и будет выстраиваться стратегия внедрения IP-АТС и CRM.
Грамотное проектирование IP-АТС позволяет избежать проблем в будущем. Мы составим план проекта так, чтобы обеспечить максимальную надёжность и удобство использования.
Важно, чтобы реализацией проекта занимались квалифицированные специалисты. У нас в штате есть инженеры, выполнившие несколько сотен проектов. Ваша IP-АТС в надежных руках!
Мы доставим оборудование бесплатно в пределах МКАД. Если вы находитесь не в Москве, доставка обсуждается индивидуально и осуществляется надёжной транспортной компанией.
Составив план проекта, мы ознакомим вас с ним, согласуем все важные нюансы и подпишем договор.
Внедрение CRM требует внимания и опыта. Мы подскажем секреты настройки, поделимся опытом и выполним установку, базовую настройку и интеграцию с IP-АТС.
Мы избавляем вас от технических проблем с системами на начальном этапе, когда компания еще не привыкла к новшествам. Специцалист Voxlink будет постоянно на связи и при необходимости подскажет решение проблемы.
Интеграция CRM и IP-телефонии позволяет совершать вызовы прямо из CRM. Набор номера займет не более 2-х секунд и ровно 1 клик мыши! Никаких долгих поисков номеров, ручного набора и опечаток.
Все вызовы собираются в едином журнале. Вы всегда сможете увидеть количество принятых, исходящих или пропущенных звонков. Этот инструмент также позволяет контролировать работу менеджеров.
Интеграция позволяет использовать и хранить все звонки прямо в CRM. Записи о звонках автоматически вносятся в историю и прикрепляются к карточке организации или клиента. Руководитель сможет проверить качество обслуживания, а менеджер – освежить в голове детали разговора.
Когда вам поступает входящий звонок, CRM-система показывает уведомление и может в автоматическом режиме открывать карточку клиента. Это позволит не пропустить вызов и сразу понять: кто обращается, как ранее выстраивалось взаимодействие компании и звонящего.
Входящий вызов от клиента автоматически переведется на закрепленного за ним сотрудника. Клиенты, благодаря данной функции не будут тратить лишнее время на просьбы о соединении с необходимым специалистом, выбор в голосовом меню или добор внутреннего номера.
Общаться с клиентами можно прямо из CRM. Это сделает работу менеджера более комфортной, так как ему не придётся переключаться между несколькими системами.
(до 20 человек с возмоностью роста)
65 000 руб.
Стоимость всех работ, сервера и прямого московского номера
(от 50 человек с перспективой роста)
95 000 руб.
Стоимость всех работ и прямого московского номера
(от 50 человек с большими амбициями)
on 135 000 руб.
Стоимость всех работ и прямого московского номера
(от 50 человек с большими амбициями)
on 135 000 руб.
Стоимость всех работ и прямого московского номера
В рамках данного предложения мы проводим бесплатную настройку Вашей CRM-системы SalesMan CRM.
Это включает в себя установку на сервер, создание учетных записей, интеграцию с CRM, базовое обучение (1 час). Далее предполагается, что внедрением системы займется сам Клиент, либо делегирует это специалистам.
В качестве специалистов по внедрению мы рекомендуем команду SalesMan: лучше них мало кто разбирается в решении.
Внедрение - это комплексный и длительный процесс, к которому нужно подходить очень ответственно и основательно. Невозможно его пройти успешно до конца, если Ваш Отдел Продаж не готов к череде изменений в своей работе. Процесс внедрения мы согласуем с Вами и закрепляем Договором.
Бюджетный вариант внедрения, который позволит в кратчайшие сроки и с оптимальным бюджетом перейти от таблиц в Excel к централизованной клиентской базе.
Расширенный вариант внедрения, позволяющий не только перейти от работы в Excel в единую базу, но и автоматизировать бизнес-процессы в компании, а также учесть отраслевую специфику.
Комплексный вариант внедрения, позволяющий не только перейти от работы в Excel в единую базу, но и автоматизировать бизнес-процессы в компании, а также учесть отраслевую специфику и интеграцию с сервисами IP-телефонии и 1С.
Развертывание OC Linux, установка и настройка Web-сервера, установка необходимых модулей PHP, проброс портов, установка CRM-системы
Подключение внешнего почтового сервера для отправки уведомлений
Подключение почтовых ящиков сотрудников
Подключение почтовых ящиков для сбора заявок
Базовая интеграция
Настройка подключения к сервису рассылок (поддерживаемому CRM)
Настройка интеграции с IP-телефонией (Asterisk, Mango Office)
Настройка интеграции с одним сайтом (отправка заявок с сайта с автоматическим созданием записей Клиентов, Контактов, Сделок и распределением по сотрудникам)
Интеграция «Оптима» + развертывание и базовая настройка сервера телефонии (Asterisk), интеграция с CRM
Нет автоматизации процессов
Автоматизация до 3-х процессов по желанию
Автоматизация до 10 процессов по желанию
Доступ к системе онлайн обучения основам работы с CRM
Проверка полученных знаний тестированием с выдачей сертификата в электронном виде
15 дней
от 1 месяца работы
от 2 до 6 месяцев (поэтапная реализация)
149 000 рублей
179 000 рублей
от 299 000 рублей
Подходит для большинства малых и средних компаний
Подходит для компаний, имеющих свою специфику процессов
Подходит для компаний, имеющих сложные процессы в отделе продаж
Фиксированная стоимость, объём и сроки внедрения
Доступная цена и короткие сроки внедрения, понятный объем услуг
Комплексный пакет услуг, гарантирующий возврат инвестиций
Простота интеграции
Функциональность
Безопасность данных
Техническая поддержка
Для правильной работы интеграции требуется помощь специалиста, но вы точно будете знать к кому обратиться и что система будет работать как планировалось.
Базовые функции примерно равны у обеих систем. Но с «облачной IP-АТС» можно забыть о персональных доработках под ваш бизнес.
Все данные телефонии и CRM находятся в офисе вашей компании, просто так получить доступ к ним не получится ни у хакеров, ни у спецслужб.
Поддержка занимается решением реальных проблем и работает совместно со специалистами по сетям, CRM и другими. Инженеры решают проблему независимо от того, на чьей стороне она возникла.
Интеграцию с некоторыми CRM можно сделать самостоятельно через Web-интерфейс, но в процессе можно «наломать дров».
Базовые функции примерно равны у обеих систем. Но с «облачной IP-АТС» можно забыть о персональных доработках под ваш бизнес.
Данные компании находятся в ведении провайдера и могут как «утечь» на сторону, так и быть переданы спецслужбам по первому требованию.
Поддержка не решает проблемы с вашей стороны, она просто следит за работой и доступностью своего сервиса. Например, слышимость только с одной стороны вам придётся устранять своими силами.
Внедрение телефонии на 20 абонентов
Сервер
Плата за абонентов
CRM-лицензии на 10 человек
Интеграция CRM и IP-телефонии
Комплексное профессиональное внедрение IP-телефонии
65 000 рублей
0 рублей
(включен в проект, гарантия 10 лет)
0 рублей
(на старте и навсегда)
0 рублей
(лицензии без ограничения срока действия)
0 рублей
(будет выполнена в рамках проекта)
0 рублей
(включено в стоиомость)
11 780 рублей в месяц
(усредненная стоимость за 20 абонентов и основной функционал)
0 рублей
(не требуется, размещение в облаке)
589 рублей в месяц
20 абонентов уже включены в стоимость в нашем примере)
9 990 в месяц
(990 рублей в месяц на сотрудника)
Включена в абонентскую плату по телефонии
Не выполняется или оплачивается отдельно
Затраты через год использования
Затраты через 2 года использования
Итого, через год, два или пять лет использования ваши затраты составят
65 000 рублей
Нет дополнительных расходов
Аренда ВАТС в течение года = 141 360 руб.
Аренда CRM в течение года = 118 800 руб.
Итого за первый год
ВАТС + CRM за год = 260 160 руб.
Итого за два года:
ВАТС + CRM = 260 160*2 = 520 320 руб.
Очевидно, что внедрение собственной IP-АТС на базе Asterisk, включая пакет лицензий на CRM систему SalesMan, только кажется более весомой инвестицией по сравнению с арендой популярных виртуальной АТС и CRM.
На практике через полгода владения сумма вложенных средств сравнится с арендной платой, а значит Asterisk с SalesMan начнут зарабатывать для вашей компании деньги, а связка ВАТС и CRM останется пунктом в операционных расходах.
Тогда свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 989-85-33 или просто оставьте свои контакты, наш специалист сам свяжется с вами.
Я - Кондрашин Игорь, менеджер компании Voxlink. Хотите уточнить детали или готовы оставить заявку? Укажите номер телефона, я перезвоню в течение 3-х секунд.
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МТС (с 2016)